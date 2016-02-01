أهالى مناطق أبو النصر ومبارك بسفاجا يشكون من عدم تركيب خطوط التليفونات الأرضية

شكا أهالى مساكن أبو النصر ومبارك 2 و3 بمدينة سفاجا، من تجاهل سنترال مدينة سفاجا فى توصيل خطوط التليفونات لهم وخدمات الإنترنت.

وطالب أهالى المناطق المذكورة المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، بالتدخل لحل مشكلة تجاهل سنترال سفاجا لهم وعدم تركيب خطوط تليفونات أرضية، وبالتالى عدم توصيل خدمات الإنترنت التى أصبحت لا غنا عنها الآن.

وأكد أهالى تلك المناطق المذكورة بمدينة سفاجا، أننا تقدمنا بأكثر من طلب لأكثر من مرة لتركيب خطوط تليفونات أرضية لتشغيل خدمات الإنترنت إلا أن ليس هناك رد مقنع عن عدم التركيب لهم.

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