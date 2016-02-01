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"كلمات متقاطعة.. واللغز بوكاتشا" ندوة للباحث محمد طه بالإسكندرية

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"كلمات متقاطعة.. واللغز بوكاتشا" ندوة للباحث محمد طه بالإسكندرية "كلمات متقاطعة.. واللغز بوكاتشا" ندوة للباحث محمد طه بالإسكندرية
يفتتح الباحث الاجتماعى محمد طه، سلسلة ندواته فى العام الجديد بندوة "كلمات متقاطعة.. واللغز بوكاتشا"، وذلك فى الرابعة عصر الجمعة المقبلة، بمسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

الجدير بالذكر أن الباحث محمد طه قدم العديد من الندوات التى نالت استحسان الشباب السكندرى، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة فى الأوساط الشبابية، حيث يتميز بتقديم ندواته بالعرض من مشاهد مسرحية وفقرات انشادية والرقص الإيمائى.

ومن أهم ندواته، بين الواقع والخيال، قواعد اليقين الـ 13، كراكيب، صندوق الرسائل، يونس والملحمة البشرية، أرض العودة، والتى قدمها فى مكتبة الإسكندرية، ومتحف الإسكندرية القومى، وساقية الصاوى بالقاهرة.

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