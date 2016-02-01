غدا.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة يوسف والى وحسين سالم وآخرين فى قضية "جزيرة البياضية"

كتب أحمد إسماعيل

تستمع محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود، غدا الثلاثاء ، لمرافعة الدفاع فى محاكمة الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أرض محمية جزيرة البياضية".

> ويواجه المتهمون اتهامات ببيع المحمية، التى تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

> وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم - هارب - رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.



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