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اليوم .. نظر معارضة "بوسى" على حكم حبسها 3 سنوات فى "شيكات بدون رصيد"

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اليوم .. نظر معارضة "بوسى" على حكم حبسها 3 سنوات فى "شيكات بدون رصيد" اليوم .. نظر معارضة "بوسى" على حكم حبسها 3 سنوات فى "شيكات بدون رصيد"
تستكمل محكمة جنح الهرم، اليوم الاثنين، نظر المعارضة المقدمة من جانب دفاع المطربة الشعبية والممثلة بوسى، على حكم حبسها 3 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد فى القضية المقيدة برقم 21034 سنة 2015.

وكانت محكمة جُنَح الهرم، قضت بحبس ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" 3 سنوات ودفع كفالة 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، لصالح المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور.

وأقام المحامى تامر أبو سريع، وكيلاً عن المدعى بالحق المدنى وليد محمد عاشور، دعوى اتهم فيها الفنانة بوسى بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح موكله، بمبلغ مالى قدره مليون و700 ألف جنيه، وذكر فى دعواه أنه حينما تمت المطالبة وديًا بالمبلغ من المطربة رفضت السداد، ما دفعه لرفع دعوى قضائية لمقاضاتها.

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