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نظر دعاوى 4 عائلات بالبحيرة للمطالبة بمعاش استثنائى بعد استشهاد أبنائهم بليبيا

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نظر دعاوى 4 عائلات بالبحيرة للمطالبة بمعاش استثنائى بعد استشهاد أبنائهم بليبيا نظر دعاوى 4 عائلات بالبحيرة للمطالبة بمعاش استثنائى بعد استشهاد أبنائهم بليبيا
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، 4 دعاوى لأربع عائلات بقرية واحدة بالبحيرة هى قرية الرزيمات الكوم الاخضر بمركز ومدينة حوش عيسى، لمطالبة بصرف معاش استثنائى شهرى لهم لا يقل عن 1500 شهريا أسوة بالشهداء السابقين، و تعويضهم بمبلغ مائة الف جنيه عن كل شهيد.

وقال أهالى الأسر الأربعة، إن أبنائهم استشهدوا يوم 20 فبراير 2015 أثناء الحادث الإرهابى الغاشم بالأراضى الليبية المعروف بـ"تفجيرات القبة" بليبيا دون ان تعوضهم الحكومة مثل نظرائهم الشهداء فى عمليات إرهابية داخل البلاد.

وأضاف الأهالى أنه تم تسليم الجثامين الأربعة بمنفذ السلوم البرى بحضور محافظ مطروح وحضر جنازتهم محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة، موضحين أنهم انتظروا من الحكومة صرف معاش شهري وتعويضهم عن فقد فلذات أكبادهم خاصة أن كل شهيد منهم كان العائل الوحيد لكل عائلة من تلك العائلات.

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مصر 365

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