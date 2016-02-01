غدا.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 13 موظفًا من مسئولى هيئة تعمير "الزراعة" بقضية رشوة

تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم برئاسة المستشار محمد محمود، غدا الثلاثاء ، لمرافعة الدفاع خلال نظر جلسة محاكمة 13 موظفا من مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى قضية رشوة .

هذه القضية إحدى قضايا فساد وزارة الزراعة التى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية"، والمتهم فيها 13 موظفا من مسئولى الهيئة ومهندس حر ومالك شركة "بج بن" وصاحب الشركة المصرية لتكنولوجيا الطاقة البديلة وتحديث الصناعات.

كان قد أمر المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام، بإحالة 13 متهما فى قضية الرشوة الكبرى، المتهم فيها عدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وزارة الزراعة إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتزوير كشوف حصر أراضى الدولة الواقعة خارج زمام المدن بالمحافظات لصالح مواطنين بواسطة عدد من السماسرة والعاملين بالهيئة لإثبات وضع يدهم على الأرض على خلاف الحقيقة، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى ومناطق بالإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد مقابل مبالغ مالية كبيرة.