صوفيون يدعون الحكومة للتصدى للمد الشيعى..ويؤكدون: بعض "الطرق" مخترقة

قال الشيخ محمد الشهاوى، شيخ الطريقة البرهامية الشهاوية، إن هناك بعض الطرق الصوفية مخترقة من الشيعة، داعيا الحكومة ومؤسساتها للتصدى ومواجهة المد الشيعى.

وأضاف "الشهاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" نحن كطرق صوفية لنا قانوننا الذى يلبى مطالبنا وهو قانون 118 لسنة 76 ولم نطالب بتغييره، لكن هناك طرق صوفية مخترقة من الشيعة لذلك ندعو المؤسسات الحكومية للتصدى لها".

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