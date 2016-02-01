"افتكروهم" يتصدر "تويتر" فى الذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد

تصدر هاشتاج "افتكروهم" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى الذكرى الرابعة لمذبحة استاد بور سعيد 1 فبراير 2012، والتى راح ضحيتها 72 من مشجعى النادى الأهلى.

وتحول الهاشتاج إلى ساحة عزاء فى شهداء الأهلى، حيث دعت آية مجدى لهم بالرحمة: "اللهم ارحم الشهداء برحمة واسعة من عندك.. اللهم أسكنهم فسيح جناتك مع الأنبياء والصديقين.. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى"، وقال محمود غزاوى: "لابس تيشيرت أحمر و رايح بورسعيد.. راجع وكفنى أبيض وفى بلدى بقيت شهيد"، فيما طالب آخر بتذكرهم، قائلا: "افتكروهم.. ربنا يرحم ٧٤ شهيد ماتوا غدر".

بدورها أوضحت فاطمة: "النهاردة مفيش طابور ولا عيال ناسيه الكتاب.. النهاردة مفيش عيال عندها عربى وحساب.. النهاردة تالتة شمال كلها اتاخدت غياب"، وقالت نداء: " كانوا جزء من 60 مليون حبهم للأهلى عدّا الجنون.. كل واحد يغنى ويقول عمرى عشان الأهلى يهون.. علمونا معنى الحرية والحياة".

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- صفحة النادى الأهلى فى ذكرى مذبحة بورسعيد: 4 أعوام مرّت لم ولن ننساكم

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