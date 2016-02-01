أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"افتكروهم" يتصدر "تويتر" فى الذكرى الرابعة لمذبحة استاد بورسعيد

Google+ Print
تصدر هاشتاج "افتكروهم" قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فى الذكرى الرابعة لمذبحة استاد بور سعيد 1 فبراير 2012، والتى راح ضحيتها 72 من مشجعى النادى الأهلى.

وتحول الهاشتاج إلى ساحة عزاء فى شهداء الأهلى، حيث دعت آية مجدى لهم بالرحمة: "اللهم ارحم الشهداء برحمة واسعة من عندك.. اللهم أسكنهم فسيح جناتك مع الأنبياء والصديقين.. اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى"، وقال محمود غزاوى: "لابس تيشيرت أحمر و رايح بورسعيد.. راجع وكفنى أبيض وفى بلدى بقيت شهيد"، فيما طالب آخر بتذكرهم، قائلا: "افتكروهم.. ربنا يرحم ٧٤ شهيد ماتوا غدر".

بدورها أوضحت فاطمة: "النهاردة مفيش طابور ولا عيال ناسيه الكتاب.. النهاردة مفيش عيال عندها عربى وحساب.. النهاردة تالتة شمال كلها اتاخدت غياب"، وقالت نداء: " كانوا جزء من 60 مليون حبهم للأهلى عدّا الجنون.. كل واحد يغنى ويقول عمرى عشان الأهلى يهون.. علمونا معنى الحرية والحياة".
>1

2

3

4

5


>- صفحة النادى الأهلى فى ذكرى مذبحة بورسعيد: 4 أعوام مرّت لم ولن ننساكم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365