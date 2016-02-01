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الخميس.. محافظ الغربية يجتمع بنواب قطور وبسيون لعرض مشاكل الدائرة

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الخميس.. محافظ الغربية يجتمع بنواب قطور وبسيون لعرض مشاكل الدائرة الخميس.. محافظ الغربية يجتمع بنواب قطور وبسيون لعرض مشاكل الدائرة
يعقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، الخميس القادم اجتماعا مع حماده القسط وفؤاد حسب الله وخالد مصباح أعضاء مجلس النواب عن دائرة قطور وبسيون وذلك لاستعراض عدد من المشاكل الخاصة بقرى الدائرة.
>وقال النائب خالد مصباح فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النواب سيناقشون مع المحافظ خلال الاجتماع عدد من الموضوعات منها ضرورة إنشاء مدخل رئيسى لمدينة قطور على الطريق الدائرى نظرا لعدم وجود مدخل للمدينة على الطريق الدائرى،ومناقشة امكانية الاستفادة من ارض معهد قطور الابتدائى والمتروكة منذ عام 1992عقب الزلزال الذى ضرب وتم نقل الطلاب منه للمعهد الإعدادى الملاصق للمعهد ولم يتم استغلال الأرض حتى الأن.

وأوضح أنهم سيعرضون على المحافظ إنشاء فرع لجامعة الأزهر بقطور لتخفيف مشقة سفر الطلاب من قطور وقراها إلى مدينة طنطا،بالإضافة إلى عرض ضم جميع المواقف بقطور داخل موقف واحد على المصرف بعد تغطيته.

وأضاف النائب أنهم سيعرضون على المحافظ شراء قطعة أرض بقطور لإنشاء مساكن للشباب محدودى الدخل وإنشاء مجمع خدمى بقطور يضم جميع المصالح الحكومية لخدمة المواطنين.

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مصر 365

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