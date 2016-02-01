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وفاة الإذاعي المخضرم Terry Wogan بعد صراع مع المرض

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الأحد 31-01-2016 22:00

توفي الاذاعي في محطة "بي بي سي" Terry Wogan، عن عمر ناهز الـ 77 عاماً، بعد صراع قصير مع المرض.

وقالت اسرة الراحل في بيان لها: "توفي اليوم Sir Terry Wogan بعد معركة قصيرة لكنها شجاعة مع السرطان. توفي محاطاً بأسرته، وعلى الرغم من ادراكنا أن الكثيرين سيفتقدونه، إلا أن اسرته تطلب من الجميع احترام خصوصيتها في هذا الوقت".

وقدم Wogan مسابقة Eurovision لسنوات عديدة، وشارك في برنامج مساعدة الأطفال الخيري المعروف باسم "Children in Need".

وقال مدير محطة راديو 2 في "بي بي سي": عندما قدم Wogan برنامجه Wake Up to Wogan اصبح واحداً من أعظم المقدمين وأكثرهم جماهيرية في بلدنا".

 

 

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