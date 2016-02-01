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بالفيديو.. بيونسيه بالساري الهندي مع كريس مارتن

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الأحد 31-01-2016 20:43

تألقت النجمة العالمية بيونسيه في كليب اغنيتها الجديدة Coldplay hymn for the weekend، التي تعاونت فيها مع فرقة الروك الشهيرة "Coldplay".

بيونسيه البالغة من العمر 34 عاماً، سحرت المشاهدين بـ "الساري الهندي"، وصاحبها في الكليب كريس مارتن العضو الرئيسي في الفرقة، حسب ما ورد في صحيفة "daily mail" البريطانية.

الساري التقليدي المكون من قطعتين، صممه تصميم الثنائي جاني وخوسيلان ليتماشى مع موقع تصوير الأغنية في مومباي، أحد أكبر المدن بالهند.

وأشاد عازف الكمان في الفرقة غاي بيريمان بأداء النجمة العالمية قائلاً: "كانت مذهلة.. أدت الأغنية بمهنية عالية في وقت لا يذكر.. لم يتعد الخمس دقائق".

الأغنية هي إحدى أغاني ألبوم الفرقة " A head full of dreams" والذي تم إصداره عام 2015.

 

من هي المغنية التي ترغب Adele بالغناء معها وتحبّها بعد إبنها؟

 

 

 

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