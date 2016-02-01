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نظر دعوى أهالى البحيرة لوقف الصرف على بحيرة إدكو والنيل.. اليوم

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نظر دعوى أهالى البحيرة لوقف الصرف على بحيرة إدكو والنيل.. اليوم نظر دعوى أهالى البحيرة لوقف الصرف على بحيرة إدكو والنيل.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى التى أقامها أهالى محافظة البحيرة يطلبون فيها وقف الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة إدكو وفرع النيل بترعة المحمودية دون معالجة لهذه الأنواع من الصرف حفاظا على صحة الإنسان والثروة السمكية.

وكانت المحكمة قد كلفت فى جلسة ماضية الحاضر عن بتقديم الدراسة البيئية التى اجرتها وزارة البيئة عن حجم التلوث واسبابه وكذا تقرير الهيئة العامة للثروة السمكية عن حال البحيرة وفرع النيل بالمحافظة وصرحت المحكمة للاهالى باستخراج صورة رسمية من تلك الدراسة البيئية.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت حضورا مكثفا من الاهالى والصيادين الذين اكتظت بهم المحكمة وشرحوا للمحكمة ان الصرف الصحى والصناعى والزراعى على بحيرة ادكو وفرع النيل دون اجراء المعالجة ادى الى اصابة العديد من المواطنين بمحافظة البحيرة بامراض الفشل الكلوى والكبد الوبائى وهى اكبر نسبة من المصابين بهذه الامراض على مستوى الجمهورية فضلا عن التلوث البيئى فى الحياة اليومية مثل مياة الشرب والتلوث المائى للكائنات السمكية ونفوق الاسماك مما يصيب الثروة السمكية وارزاق الصيادين باضرار جسيمة .

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مصر 365

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