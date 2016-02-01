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فقيه دستورى: المادة 146 من الدستور تمنح "دعم مصر" الحق فى تشكيل الحكومة

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فقيه دستورى: المادة 146 من الدستور تمنح "دعم مصر" الحق فى تشكيل الحكومة فقيه دستورى: المادة 146 من الدستور تمنح "دعم مصر" الحق فى تشكيل الحكومة
قال الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن المادة 146 من الدستور تتيح لائتلاف دعم تشكيل ، حال رفض مجلس النواب لحكومة الرئيس ،مشيرا إلى أن المادة نصت على تكليف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، وبما أن دعم مصر هو الائتلاف الأكبر وصاحب أكثرية المقاعد يحق له تشكيل الحكومة .

وأوضح فوزى لـ"اليوم السابع"، أنه بالرغم من حصول حزب المصريين الأحرار على أكبر عدد من المقاعد تحت قبة البرلمان إلا أن وجود ائتلاف دعم مصر وانضمام ما يقرب من 400 نائب له يحرم المصريين الأحرار من امتياز تشكيل الحكومة فى حالة إعادة اختيارها من قبل مجلس النواب .


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