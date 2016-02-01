"التعليم": 15 عضوا بكل لجنة لإعداد توصيات لتطوير مناهج العلوم والرياضيات

قالت الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه يشارك فى لجنة تطوير مناهج العلوم والرياضيات عدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء التربويين، موضحا أن كل لجنة تشكل من 15 عضو على أقل تقدير.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن كل مرحلة من الابتدائية حتى الثانوية تختص عدد من اللجان فى مراجعة مناهج العلوم والرياضيات، حيث يتم تشكيل لجنة فى العلوم للمرحلة الابتدائية وأخرى للرياضيات لنفس المرحلة وأيضا بالمرحلة الاعدادية والثانوية، موضحا أن أكثر من 120 أستاذ جامعة يشارك فى ورش العمل التى تبدأ الثلاثاء بالمدينة التعليمية بأكتوبر.

وكان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، شدد على ضرورة تقسيم هذه اللجان، بحيث تتضمن كل لجنة مجموعة من المتخصصين الأكاديميين، وآخرين تربويين تخصص مناهج وطرق تدريس، وميدانيين، وخبراء المراكز البحثية، لإعداد تقريراً بالتوصيات اللازمة والتى سيتم مراعاتها عند تطوير المناهج فى مجال العلوم والرياضيات.

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