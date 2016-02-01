بالفيديو - ميلان يصب غضبه في وجه إنتر ويحسم الدربي بثلاثية

حسم نادي ميلان دربي الغضب أمام إنتر لصالحه بثلاثية مقابل لا شيء لينتقم من الهزيمة ذهابا بهدف مقابل لاشيء.

في دربي الغضب لم يغضب سوى ميلان. رأسية أليكس في الشوط الأول تنهي أول 45 دقيقة لصالح ميلان.

ثم نقطة التحول في المباراة بعدما أهدر ماورو إيكاردي ركلة جزاء لإنتر.

قائم ميلان قال لا لإيكاردي بعد مرور ساعة من اللعب. ثم انقلبت المباراة.

ميلان يسجل الهدف الثاني بلمسة رائعة من كارلوس باكا في الدقيقة 73.

وجاءت الضربة القاضية من قبل مباي نيانج في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

ورفع ميلان رصيده إلى النقطة 36 في المركز السادس. بينما تجمد إنتر في المركز الرابع عند النقطة 41.

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