فيديو - ليفاندوفيسكي يواصل التسجيل المنفرد لبايرن ميونيخ في 2016

تمكن بايرن ميونيخ من الفوز على نظيره هوفنهايم بهدفين مقابل لاشيء ضمن الأسبوع التاسع عشر من الدوري الألماني.

وبهذه النتيجة واصل الفريق البافاري تغريده في صدارة البوندسليجا برصيد 52 نقطة وبفارق ثمانية نقاط عن صاحب المركز الثاني بوروسيا دورتموند.

ونجح مهاجم البايرن روبرت ليفاندوفسكي من إحراز هدفي المباراة وذلك في الدقيقة 32 من الشوط الأول و64 من عمر المباراة.

والمثير في ذلك الأمر أن بايرن ميونيخ منذ أن افتتح عام 2016 أحرز جميع أهدافه المهاجم البولندي حيث سبق وأن واجه الأسبوع الماضي فريق هامبورج وفاز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد من توقيع روبرت ليفاندوفسكي.

الجدير بالذكر أن مهاجم بوروسيا دورتموند السابق يعيش أفضل فتراته ويأتي على رادار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول.