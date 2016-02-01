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لقاء حوارى عن الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للمجتمع بطور سيناء

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لقاء حوارى عن الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للمجتمع بطور سيناء لقاء حوارى عن الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للمجتمع بطور سيناء
يعقد اليوم الإثنين، اللقاء الحوارى عن الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للمجتمع، وذلك بقاعة فرق الأمن المركزى بطور سيناء.

ينظم اللقاء تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد بدران رئيس هيئة قصور الثقافة، وسعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى، ومحمد حجاج مدير عام ثقافة جنوب سيناء.

وقال محمد حجاج مدير عام ثقافة طور سيناء، لـ"اليوم السابع"، أن اللقاء سيقام تحت رعاية العميد طلعت العنانى قائد فرق الأمن بطور سيناء، وبحضور الدكتور على عبد الظاهر مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، واللواء صابر حماد لواء شرطة متقاعد، وأشراف أحمد سالم مدير ثقافة طور سيناء، ومنى عزت مسئول ثقافة القرية، ويتناول اللقاء الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للمجتمع ككل.

جريشة
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