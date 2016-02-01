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وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة بشرم الشيخ

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وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة بشرم الشيخ وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة بشرم الشيخ
نظم مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة بوزارة الشباب والرياضة حفل ختام الفوج العاشر من برنامج "اعرف بلدك" المخصص لذوى الاعاقة والذى نفذته الوزارة برئاسة المهندس خالد عبد العزيز من خلال مكتب ذوى الإعاقة وقصار القامة خلال الفترة من 27- 31 يناير 2016 بشرم الشيخ.

وتضمنت فعاليات حفل الختام تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم ابتهالات، بالإضافة إلى تقديم اسكتشات ومسرحيات قصيرة، وتقديم فقرات غنائية وشعرية.

ويذكر أن المشاركين فى برنامج "اعرف بلدك" من شريحة ذوى الإعاقة 2000 شاب وفتاة من 25 محافظة وذلك لدمجهم في نسيج المجتمع، وتنشيط السياحة بشرم الشيخ، وزيادة انتماء ذوى الاعاقة لوطنهم وتعريفهم بأهم المعالم السياحية بشرم الشيخ.

وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة (1)

وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة (2)

وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة (3)

وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة (4)

وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة (5)

وزارة الشباب تنظم حفل ختام فوج ذوى الإعاقة (6)
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