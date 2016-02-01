بالصور.. وزارة الآثار توقف أعمال البناء فى أرض "تل المروة" بسانت كاترين

أصدرت وزارة الآثار بيانًا طالبت فيه الجهات المعنية بجنوب سيناء بإيقاف أعمال البناء التى يقوم بها جهاز تعمير جنوب سيناء فى منطقة «تل المروة» التابعة لمدينة سانت كاترين لبناء 20 منزلاً بدوياً، وجاء فى البيان أن منطقة " تل المروة " منطقة أثرية لا يجوز البناء فيها.

ومن جانبه، قال المهندس محسن سعيد مدير منطقة تعمير جنوب سيناء، أن مشروع الإسكان البدوى بتجمع المروى بسانت كاترين توقف بعد تخصيص الأرض وصب الخرسانات وعمل المبانى، ولكن وزارة الآثار تطالب بالإزالة بحجة وجود آثار بالمنطقة مع العلم أنه يوجد مساكن بدوية بالمنطقة.

ومن جانبه، ناشد الشيخ محمد عودة شيخ قبيلة الجبالية بكاترين وزير الآثار عبر " اليوم السابع"، بسرعة البت فى أن هذه المبانى داخل الحرم منطقة الآثار أم لا وإنهاء هذه المشكلة، منتقداً قرار وزارة الآثار بوقف البناء بعد 9 شهور من البناء، مشيراً إلى أن المنطقة خالية تماماً من الآثار ولا يوجد سوى أطلال قلاية على بعد 750 متراً من المبانى.

وأضاف الشيخ، أن عودة البيوت البدوية التى شرع جهاز التعمير فى بنائها هى بيوت لتأوى وتحمى عشرات الأسر التى تعيش فى العراء، وفى عشش من الصفيح وسعف النخيل من شتاء كاترين، والذى تصل فيه درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر.



>