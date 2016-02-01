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حبس ساقطة ادعت أنها ممرضة لممارسة الرذيلة بالهرم

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حبس ساقطة ادعت أنها ممرضة لممارسة الرذيلة بالهرم حبس ساقطة ادعت أنها ممرضة لممارسة الرذيلة بالهرم
أمرت نيابة الهرم بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بممارسة الرذيلة مع خليجى بفيلا بمنطقة الهرم.

وكشفت التحريات أن المتهمة مارست الجنس سابقا مع شقيق الخليجى وابن عمه، أثناء زيارتهما للسياحة، كما اعترفت أنها كانت تدعى لأفراد أسرتها أنها تعمل ممرضة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعميد عماد عكاشة مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، تفيد ممارسة ساقطة شهرتها "دودى" للرذيلة مع الراغبين مقابل حصولها على مبالغ مالية، فكلف رجال المباحث بسرعة ضبطها.

وكشفت تحريات ياسر شعير، أن المتهمة توجهت بصحبة خليجى إلى فيلا مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام لممارسة الرذيلة معه، وعلى الفور تحركت قوة أمنية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وداهم الرائدان أحمد أبو السعود ومحمد سعيد، الفيلا وضبط المتهمة فى وضع مخل مع الخليجى.

وبمواجهتها اعترفت بممارسة الرذيلة مقابل حصولها على مبلغ 1000 جنيه، وأضافت أنها مارست الرذيلة سابقا مع شقيق الخليجى وابن عمه أثناء زيارتهما مصر للسياحة، وذكرت أنها أوهمت أفراد أسرتها أنها تعمل ممرضة للسماح لها بالخروج ليلا، فتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالتها إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365

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