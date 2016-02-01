د.أميرة عبد السميع تكتب: كيف تطورين مهارات طفلك اللغوية؟

كيف أطور مهارات طفلى اللغوية؟ سؤال يدور فى رأس الكثير من الأسر، خاصة الأمهات، عليك أولا مساعدة طفلك على اكتساب مهاراتة اللغوية من خلال ملاحظتة فى مراحل تطور اللغة.. هل طفلك مر بمرحلة المناغاة وإصدار الأصوات، وبعدها هل قام بنطق بعض مقاطع من هذه الأصوات ثم اكتملت عنده كلمة فأصبح يعبر بها اللغة التعبيرية، وهى مهمة جدا لدى الطفل كى يستطيع التواصل والتعبير عما يريد ويستطيع الطفل التعبير باللغة بشكل جيد فى عمر الـ3 سنوات، حيث من الممكن أن يعبر بكلمات بسيطة وجملة بسيطة.

ويتطلب من الأم والأب مساعدة الطفل على اكتساب كلمات جديدة من خلال مساعدته على التعرف على البيئة من حوله وتبسيط المفردات لدى طفلهم ومساعدته على النطق السليم، وعدم السخرية من الطفل فى حالة نطقة لكلمة أو مفردة بشكل خاطئ، حتى لا نؤكد لديه الخطأ فى النطق ويعتاد عليه لابد مساعدته فى هذه المرحلة، وهى مرحلة التسمية من خلال الكتب والكروت المصورة الملونة، والتى تعبر عن الأشياء وتكون جذابة وفعالة فى عملية النطق.

هناك أطفال فى عمر الـ3 سنوات يتحدثون بلغة سليمة وواضحة وحصيلة كلمات كبيرة، وذلك لأنهم يحتكون بمجتمع كبير فى الروضة ومحيط الأقارب والعائلة، مما سهل عليهم التحدث وهناك أطفال فى عمر أصغر وأكبر من 3 سنوات لديهم حصيلة لغوية ضعيفة، وغالبا يكون السبب الرئيسى هو عدم التفاعل والاندماج الاجتماعى، وعدم التحدث إلى الطفل بشكل مباشر ومساعدته على اكتساب اللغة، لأن الأسرة هى المصدر الرئيسى المباشر لاكتساب مهارات الكلام والحديث.

وهناك بعض النصائح يجب أن تضعها الأسرة فى عين الاعتبار يجب أن نعلم الطفل اللغة المتداولة المسموعة حوله والمفهومة والأكثر شيوعا واستخداما، يجب ألا ندخل إليه أى مفردات أجنبية أو من لغات أخرى فى المرحلة الأولى من تعليمه اللغة والكلام حتى لا يتشتت ويتوقف عن الاستجابة اللغوية والإرسال، لأن المدخلات من الكلمات ستكون كثيرة واستجابته فى الحديث ستكون قليلة وذلك لأنه تشتت.

ويلاحظ فى الآونة الأخيرة من الأطفال فى المدارس الأجنبية عندما تسأليه باللغة العربية يجيبك بالإنجليزية أو لا يجيبك، لذلك يجب الاهتمام بعملية اللغة وإدخالها بشكل صحيح للطفل، ومساعدته على اكتساب طريقة النطق الصحيحة والسليمة فى السنوات الأولى من العمر.