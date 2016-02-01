"الصحة": تطعيم 15 مليون طفل ضد "شلل الأطفال" أواخر فبراير

أكد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة ستطلق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال أواخر شهر فبراير المقبل.

وقال رئيس قطاع الطب الوقائى، لـ "اليوم السابع"، إن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال فى الفئة العمرية من يوم وحتى 5 سنوات، لرفع مناعتهم والحفاظ على مصــر خالية مـن شـلل الأطفــــــــــال، والذي تـــــم إعلانـــــه فـــــي عــــــــام 2006.

وأوضح قنديل، أن الحملة تستهدف 15 مليون طفل، مشيراً إلى أنها ستنقسم ما بين فرق ثابتة بجميع المنشآت الصحية وأماكن التجمعات، وفرق متحركة للمرور على المنازل والشوارع والميادين للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال.

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