إيهاب الخولى: وفقا للائحة البرلمان لا يمكن الجزم بوجود ائتلاف تحت القبة

أكد إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لا يمكن حتى الآن الجزم بوجود ائتلاف برلمانى بشكل صريح.

وأشار الخولى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن اللائحة الداخلية الجديدة ستتضمن مفهوم الائتلاف البرلمانى وضوابطه، وشروط الانضمام له والانفصال عنه، وسيُتَاح للأحزاب تكوين ائتلاف، والمستقلين أيضًا، أو المزج بين النواب الحزبيين والمستقلين.

وأضاف الخولى، أنه بمجرد إقرار اللائحة الداخلية الجديدة، ستتضح الصورة فيما يخص الائتلافات البرلمانية بين النواب، مشيرًا إلى أن تعريف الائتلافات أمرًا مهمًا، لأن الدستور منح الحق لتشكيل ائتلافات، وأعطاهم امتياز خاص بإمكانية تشكيل حكومة، حسبما نصت المادة 146 من الدستور.