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إغلاق 110 حضانة أطفال بالبحيرة لمخالفتها شروط الترخيص

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إغلاق 110 حضانة أطفال بالبحيرة لمخالفتها شروط الترخيص إغلاق 110 حضانة أطفال بالبحيرة لمخالفتها شروط الترخيص
أكد محمد الديب، وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على المؤسسات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة خاصة الجمعيات والحضانات ومراكز الرعاية الاجتماعية، للوقوف على مدى التزامها بالشروط القانونية التى اشتهرت على أساسها.

وأضاف الديب، لـ "اليوم السابع"، أنه تم اغلاق 110 حضانة أطفال خلال الفترة الاخيرة لمخالفتها شروط الترخيص.

وأوضح وكيل وزارة التضامن، أن قرار الإغلاق جاء بعد إجراء لجنة الازمات والطوارىء بمديرية التضامن، حصر كامل بالحضانات المخالفة للتصديق على إغلاقها من قبل الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لفتح مراكز الشباب المختلفة لأطفال الحضانات التى تم إغلاقها.

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