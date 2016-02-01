قطع المياه عن "القناطر الخيرية" بسبب غسيل الشبكات مساء اليوم

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اليوم الاثنين، بدءا من الساعة 10 مساء وحتى 3 فجرا، لإجراء عملية التنظيف والتطهير الدورى لغسيل شبكات المياه بمختلف مناطق المدينة.

وحذرت الشركة، فى بيان لها من استخدام المياه خلال تلك الفترة بسبب ارتفاع نسبة الكلور.

ومن جانبه، ناشد عبدالحكيم القاضى، رئيس المدينة المواطنين والمستشفيات والمساجد بتدبير احتياجاتها من المياه خلال فترة الانقطاع حتى انتهاء عمليات الغسيل بشكل كامل وعودة المياه مرة أخرى.

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