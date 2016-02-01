أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عايز تقاوم اكتئاب الشتاء.. امشى

Google+ Print
لو عايز تقاوم اكتئاب الشتاء.. امشى لو عايز تقاوم اكتئاب الشتاء.. امشى
كثير من الأشخاص ينتابهم شعور بسوء حالتهم المزاجية مع قدوم فصل الشتاء وبرودة الجو، وفسر علماء الطب النفسى سبب ذلك بحدوث خلل فى هرمونات المخ المسئولة عن الحالة المزاجية تجعل الشخص أكثر عرضه لسوء الحالة المزاجية.

الاكتئاب الموسمى


>ويقول الدكتور معتز بالله إبراهيم، مدرس مساعد الطب النفسى بجامعة عين شمس: مع قدوم فصل الشتاء يعانى أشخاص من الشعور ببعض أعراض الاكتئاب وسوء حالتهم المزاجية وهذا يطلق عليه "الاكتئاب الموسمى".

أعراض الاكتئاب الموسمى


>ويوضح مدرس مساعد الطب النفسى أن تغيير الطقس والمناخ يتسبب فى سوء المزاج لدى معظم الأشخاص يصاحبه حالة من الكآبة تجعل الإنسان يفضل الجلوس بمفردة والانعزال، وقد يتطور الأمر إلى أن يصبح الفرد أكثر قابلية للاكتئاب فيتغلب عليه الحزن ويبكى لأبسط الأشياء ويتعالى لديه الإحساس بتأنيب الضمير مع انخفاض مستوى الطاقة الايجابية والشعور بالتعب سريعا.

ممارسة الرياضة لعلاج الاكتئاب الموسمى


>وينصح د. معتز من يشعر بهذه الأعراض بتغير نمط حياته بأمور منها ممارسة مناسبة واستنشاق الهواء الطلق فى ضوء النهار، كالمشى وقت الشروق أو الظهيرة، كى يستطيع خلق توازن فى إفراز هرمون السيروتونين وبالتالى مقاومة الإجهاد العصبى والنفسى الذى يعانى منه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة

وكيل "النواب": برلمان الطلائع أحد أهم إنجازات وزارة الشباب والرياضة