لو عايز تقاوم اكتئاب الشتاء.. امشى

كثير من الأشخاص ينتابهم شعور بسوء حالتهم المزاجية مع قدوم فصل الشتاء وبرودة الجو، وفسر علماء الطب النفسى سبب ذلك بحدوث خلل فى هرمونات المخ المسئولة عن الحالة المزاجية تجعل الشخص أكثر عرضه لسوء الحالة المزاجية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ويقول الدكتور معتز بالله إبراهيم، مدرس مساعد الطب النفسى بجامعة عين شمس: مع قدوم فصل الشتاء يعانى أشخاص من الشعور ببعض أعراض الاكتئاب وسوء حالتهم المزاجية وهذا يطلق عليه "الاكتئاب الموسمى".
>ويوضح مدرس مساعد الطب النفسى أن تغيير الطقس والمناخ يتسبب فى سوء المزاج لدى معظم الأشخاص يصاحبه حالة من الكآبة تجعل الإنسان يفضل الجلوس بمفردة والانعزال، وقد يتطور الأمر إلى أن يصبح الفرد أكثر قابلية للاكتئاب فيتغلب عليه الحزن ويبكى لأبسط الأشياء ويتعالى لديه الإحساس بتأنيب الضمير مع انخفاض مستوى الطاقة الايجابية والشعور بالتعب سريعا.
>وينصح د. معتز من يشعر بهذه الأعراض بتغير نمط حياته بأمور منها ممارسة رياضة مناسبة واستنشاق الهواء الطلق فى ضوء النهار، كالمشى وقت الشروق أو الظهيرة، كى يستطيع خلق توازن فى إفراز هرمون السيروتونين وبالتالى مقاومة الإجهاد العصبى والنفسى الذى يعانى منه.
الاكتئاب الموسمى
>ويقول الدكتور معتز بالله إبراهيم، مدرس مساعد الطب النفسى بجامعة عين شمس: مع قدوم فصل الشتاء يعانى أشخاص من الشعور ببعض أعراض الاكتئاب وسوء حالتهم المزاجية وهذا يطلق عليه "الاكتئاب الموسمى".
أعراض الاكتئاب الموسمى
>ويوضح مدرس مساعد الطب النفسى أن تغيير الطقس والمناخ يتسبب فى سوء المزاج لدى معظم الأشخاص يصاحبه حالة من الكآبة تجعل الإنسان يفضل الجلوس بمفردة والانعزال، وقد يتطور الأمر إلى أن يصبح الفرد أكثر قابلية للاكتئاب فيتغلب عليه الحزن ويبكى لأبسط الأشياء ويتعالى لديه الإحساس بتأنيب الضمير مع انخفاض مستوى الطاقة الايجابية والشعور بالتعب سريعا.
ممارسة الرياضة لعلاج الاكتئاب الموسمى
>وينصح د. معتز من يشعر بهذه الأعراض بتغير نمط حياته بأمور منها ممارسة رياضة مناسبة واستنشاق الهواء الطلق فى ضوء النهار، كالمشى وقت الشروق أو الظهيرة، كى يستطيع خلق توازن فى إفراز هرمون السيروتونين وبالتالى مقاومة الإجهاد العصبى والنفسى الذى يعانى منه.