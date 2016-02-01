لو شاكة إنك حامل.. مش كفاية تحسى بالأعراض.. تعرفى على أهمية اختبار الحمل

اختبار الحمل

اختبار الحمل أحد الوسائل التى تتأكد من خلاله المرأة أنها حامل من عدمه، وتجريه عندما تشعر ببعض أعراض الحمل كانقطاع الدورة الشهرية والغثيان وغيرها، وينبغى عليها قبل إجراء اختبار الحمل عدم تناول أدوية حتى لا تؤثر على نتائج الاختبار.>ويقول الدكتور عمرو حسن مدرس واستشارى النساء والتوليد إن تحليل الحمل هو الاختبار الوحيد الذى يؤكد الحمل أو عدم حدوثه ويتم بسحب عينية من الدم أو عن طريق التحليل الرقمى الذى يتطلب أخد عينية من البول وتحليها.

ويوضح مدرس النساء والتوليد أن اختبار الحمل هو الطريقة الوحيدة المؤكدة لحدوث الحمل من عدمه، وليس كما تظن بعض السيدات أن انقطاع الدورة الشهرية أو إصابتها بغثيان مع ألم فى الثديين من أعراض الحمل.

أهمية اختبار الحمل عن طريق الدم

أهمية تجنب تناول الأدوية قبل اختبار الحمل

>وتابع استشارى النساء والتوليد: يفضل أن تجرى المرأة اختبار الحمل عن طريق الدم لأنه أكثر فاعلية ونتائجه أدق من التحليل الرقمى، ناصحا المرأة بحساب أول يوم لنزول الدورة الشهرية وليس آخر يوم من انتهائها لأنه بناء على ذلك يتم حساب موعد الولادة فى حالة ثبوت حدوث الحمل، وفى حالة عدم حدوثه يتم تحديد موعد التبويض.>ونصح مدرس النساء والتوليد المرأة قبل إجراء اختبار الحمل بعدم تناول أى أدوية مثل الأسبرين أو منشطات التبويض لأن تلك الأدوية تتفاعل مع هرمون الحمل، وبالتالى تؤثر على نتيجة الاختبار.