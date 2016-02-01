إصابة 15 شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات

أصيب 15 شخص من العاملين بإحدى شركات الاستثمار الزراعى بمنطقة شرق العوينات بالوادى الجديد فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل نتيجة السرعة الزائدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى الداخلة المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحويل أثنان منهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالتهما، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطاراً إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة تابعة لإحدى شركات الاستثمار الزراعى بشرق العوينات، ما أسفر عن إصابة 15 شخص من العاملين بالشركة بجروح وكدمات متفرقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.