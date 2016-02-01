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لاعبو الاهلي بقميص خاص في مران الاثنين تخليدا لـ ' 72 '

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لاعبو الاهلي بقميص خاص في مران الاثنين تخليدا لـ ' 72 ' لاعبو الاهلي بقميص خاص في مران الاثنين تخليدا لـ ' 72 '

قرر لاعبو النادي الأهلي ارتداء قمصان سوداء تحمل رقم 72 في مران الفريق يوم الاثنين في ذكرى واقعة بورسعيد المؤسفة.

وسقط 72 ضحية من جماهير النادي الأهلي في أحداث مؤسفة في الواحد من فبراير عام 2012 في بورسعيد.

وسيخوض لاعبو الأهلي مران يوم الاثنين استعدادا لمواجهة إنبي بقمصان سوداء تحمل رقم 72 من تصميم سبورتانا.

وسيتم وضع باقات من الورود على النصب التذكاري الذي يحمل أسماء الشهداء داخل النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأربعاء في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري المصري.

ومن المنتظر تجمع أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي داخل فرع النادي بالجزيرة لتخليد ذكرى ضحايا الواقعة كما يحدث في كل ذكرى.

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