صحيفة إيطالية: هل ينتقل محمد صلاح إلى ميلان خلال ساعات؟

قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الشتوية في إيطاليا.. هل ينتقل محمد صلاح جناح روما إلى ميلان؟

صلاح انتقل إلى روما نهائيا من تشيلسي في صفقة كلفت خزينة الذئاب 15 مليون يورو.

وكشفت صحيفة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية الشهيرة عن اتصال جرى من مسؤولي ميلان إلى نظرائهم في روما بشأن استعارة صلاح حتى نهاية الموسم.

ويغلق باب الانتقالات الشتوية في إيطاليا في الساعة 23:00 مساء الأثنين الأول من فبراير 2016.

وذكر التقرير إلى أن عدم تكيّف صلاح مع طريقة لوتشانو سباليتي المدير الفني الجديد لروما قد يعزز من فرص رحيله عن الجيلاروسي.

روما يحتل الترتيب الخامس برصيد 38 نقطة بينما يلاحقه ميلان في المركز السادس برصيد 36 نقطة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على إنتر في الجولة 22 من الكالتشيو.

وأكد التقرير على أن تدعيمات روما في الشتاء بوصول ستيفان الشعراوي ودييجو بيروتي الثنائي المنضم مؤخرا مع وجود إياجو فالكي قد تساهم في فرص رحيل صلاح.

وأتم التقرير أن هناك اجتماعا سيعقد بين مسؤولين الناديين يوم الأثنين في الساعات الأخيرة من موسم الانتقالات لحسم انتقال أو إلغاء الصفقة.

ولعب صلاح مع روما 24 مباراة سجل ستة أهداف وصنع أثنين ولم يسجل أو يصنع مع سباليتي الذي تولى تدريب الفريق خلفا لرودي جارسيا.