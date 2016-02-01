مرتضى يعلن انتهاء أزمة القمة .. ' الدفاع الجوي متاح للجميع '

ألمح مرتضى منصور رئيس الزمالك إلى انتهاء أزمة ملعب مباراة القمة بين ناديه وغريمه الأهلي في الدوري المصري بعد أيام.

ويلعب الأهلي مع الزمالك في قمة الكرة المصرية يوم التاسع من فبراير المقبل.

يطلب الأهلي صاحب الملعب لعب المباراة في استاد برج العرب، بينما يرفض الزمالك ذلك ويصر على لعب اللقاء في أحد الملاعب الثلاثة التي حددها الأهلي في بداية الموسم، وهي القاهرة والدفاع الجوي وبتروسبورت.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة LTC يوم الأحد: "تلقيت تأكيدا رسميا من القوات المسلحة بالموافقة على استضافة المباريات في استاد الدفاع الجوي".

وأضاف "ليس مباريات الزمالك أو الأهلي فحسب.. بل أي مباريات لأي فرق مستقبلا".

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أكد موافقة ناديه على خوض القمة في الدفاع الجوي بشرط أن يخوض ناديه كل مبارياته على الملعب ذاته.

وأشار منصور "الأخ سيد عبد الحفيظ قال إنه يرفض ويحاول أن يفتعل المشاكل، نتمنى أن يفكر في سير الأمور بسلاسة بدلا من تعقيد الأمور".