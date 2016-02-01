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بعد مصطفى فتحي.. الزمالك يقرر تعديل عقد أيمن حفني

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بعد مصطفى فتحي.. الزمالك يقرر تعديل عقد أيمن حفني بعد مصطفى فتحي.. الزمالك يقرر تعديل عقد أيمن حفني

قررت إدارة الزمالك تعديل عقد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق خلال الفترة المقبلة على غرار زميله مصطفى فتحي جناح الفريق.

وكان الزمالك قد أبرم تعاقدا جديدا مع مصطفى فتحي وقام بتعديل عقده وزيادة مدة التعاقد حتى 2021. (التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قرر عقد اجتماعا مع أيمن حفني خلال الفترة المقبلة من أجل التفاوض حول تعديل عقده مع زيادة في مدة التعاقد أسوة بما حدث مع مصطفى فتحي.

وكان حازم إمام رئيس الجهاز الفني قد أكد عزمه على الحفاظ على استقرار الفريق من خلال تجديد تعاقد أبرز عناصره لسنوات مقبلة.

وينتهي تعاقد أيمن حفني بنهاية الموسم المقبل 2016-2017 مع الزمالك بعد انضمامه من طلائع الجيش مطلع الموسم الماضي الذي حصد فيه الدوري المصري وكأس .

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