استشهاد طفل وإصابة تسعة من عائلته إثر سقوط مقذوف عسكري على نجران

نجران - واس

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي بن عمير الشهراني أنه عند الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء أمس، باشر رجال الدفاع المدني بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على منزل مواطن بمدينة نجران نتج عنه استشهاد طفل يبلغ من العمر 11 عاماً وإصابة 9 من أفراد عائلته تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.