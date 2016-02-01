1300 فرصة في القطاع الطبي في معرض القوات المسلحة

أوضح رئيس لجنة الاستعداد والتجهيز والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لتوطين صناعة قطع الغيار" AFED " العميد م. عطية المالكي أن المعرض سيشهد مشاركة الادارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بواقع 1300 فرصة من الأصناف المساندة المتخصصة في القطاع الطبي. وأكد العميد المالكي أنها فرصة حقيقية تضاف للفرص المقدمة من أفرع القوات المسلحة وكذلك الشركاء والمتمثلين في شركة الزيت السعودي "ارامكو"، وشركة الكهرباء السعودية، والشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك"، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية لتصبح أكثر من 20 الف فرصة استثمارية مطروحة للقطاع الخاص لتصنيعها محلياً. وأبان العميد المالكي أن هدف AFED تسليط الضوء على أهداف وبرامج التحول الوطني وتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية.

وستطلق وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي معرضها الثالث لدعم توطين صناعة قطع الغيار خلال الفترة من 12 وحتى 18 جمادى الأولى 1437 ه بمشاركة محلية وعالمية واسعة، إذ يعد المعرض الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط لتصنيع المواد والقطع التي تحتاجها أفرع القوات المسلحة السعودية بمساحة 15000 متر مربع في أربعة قاعات متصلة في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.