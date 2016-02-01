أبناء الشيخ الأنصاري يشكرون المعزين في والدهم

قدم سعد محمد صالح الأنصاري باسمه ونيابة عن إخوته وأبناء أسرته شكره لكل من تفضل بتقديم التعزية في وفاة الشيخ محمد صالح محمد الأنصاري المفتش الإداري السابق بوزارة العدل وشيخ أسرة آل نافع الخزرجيين الأنصار من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمشايخ والمعالي والمسؤولين والإعلاميين والأصدقاء الذين عبروا عن مواساتهم لهم ولجميع أفراد أسرتهم في فقيدهم، وكل من واسهم سواء في الصلاة والتشييع أو حضورياً أو هاتفياً، داعياً الله أن يكتب أجرهم ويجعل ذلك في موازين حسناتهم، سائلاً الحي القيوم العلي العظيم أن يغفر للفقيد الغالي ولأموات المسلمين وأن يسكنهم فسيح الجنان، وأن يجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين وعند الحساب من الآمنين.