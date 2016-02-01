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فيلم إسباني يستعرض بيئة العمل في المستشفيات بالمملكة

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فيلم إسباني يستعرض بيئة العمل في المستشفيات بالمملكة فيلم إسباني يستعرض بيئة العمل في المستشفيات بالمملكة

    أنتج المركز الإعلامي بمدينة الملك سعود الطبية فيلماً قصيراً باللغة الإسبانية تحت عنوان "من كوادرنا"، يستعرض بيئة العمل في المملكة والمستشفيات.

وتحدث فيه الطبيب الإسباني د. جيسوس اركيلا استشاري العظام بمدينة الملك سعود الطبية عن تعامل الشعب السعودي الذي تميز بطيبته وكرمه وبالأمن والأمان الذي يعيشه في المملكة.

واستعرض الفيلم القصير بعضا من جوانب حياة الطبيب الإسباني في المملكة والذي وجه بدوره دعوة لأبناء جلدته بزيارة المملكة والعمل فيها. يذكر أن إدارة مدينة الملك سعود الطبية تعتزم التعاقد مع كوادر إسبانية طبية في مجالات متخصصة ودقيقة.

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