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مدير تعليم نجران يتفقد سير العمل مع انطلاقة خطة مدارس التوأمة

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مدير تعليم نجران يتفقد سير العمل مع انطلاقة خطة مدارس التوأمة مدير تعليم نجران يتفقد سير العمل مع انطلاقة خطة مدارس التوأمة

    تفقد مدير عام التعليم في منطقة نجران بالنيابة منصور بن عبدالله آل شريم أمس سير العمل مع انطلاقة خطة مدارس التوأمة أحد البدائل التعليمية التي وفرها تعليم المنطقة.

ونوه آل شريم بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظة الله- من دعم منقطع النظير لتحقيق النهضة التعليمية الشاملة في المملكة حتى وصل التعليم إلى كل هجرة وقرية ومدينة.

وقال: إن الله حبا هذه الدولة المباركة بقيادتها الرشيدة التي ذللت كافة الصعاب وقدمت الدعم الكبير لينهل أبناؤنا وبناتنا من معين العلم الذي لاينضب إدراكا من القيادة الكريمة أن الاستثمار الحقيقي يكون في العلم لفلذات الأكباد أغلى ما يملك الانسان كونهم عماد الأمة وركيزة المستقبل.

مؤكدا أن انطلاق خطة مدارس التوأمة للبنين والبنات شهدت نجاحا كبيرا بفضل اهتمام ورعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ومتابعة وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى بعدما انتظم 65938 طالبا وطالبة في 310 مدارس ضمن خطة التوأمة.

وأشار في حوار تربوي مع الطلاب خلال الزيارة أن إدارة التعليم المنطقة وكافة قادة العمل التربوي هم في خدمتهم ومن واجبهم تذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل، وأن التوأمة بين المدارس تأتي ضمن البدائل التعليمية المتاحة معتبرا إياها بديلا غير إلزامي للطلاب والطالبات.

وكان مدير عام التعليم بالنيابة قد تفقد صباح أمس مدارس موسى بن نصير الابتدائية، والاندلس المتوسطة، والأحنف بن قيس الثانوية، بالإضافة إلى مدرسة عبدالله بن حذافة في إسكان قوى الأمن الداخلي.

أكد من خلالها على قادة تلك المدارس ضرورة الحفاظ على سلامة مخارج الطوارئ في أروقة كل مدرسة وتوفير الدعم الكامل لأبناء المرابطين وشهداء الحد الجنوبي.

وشدد على الجميع بضرورة الحفاظ على أوقات الدوام حتى ينتهي اليوم الدراسي كما بدأ بكل قوة، كما وجه بتجهيز 251 حافلة لنقل 42 ألف طالب وطالبة من منازلهم إلى المدارس المستضيفة.

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