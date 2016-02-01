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مداهمة معملين للزيوت المغشوشة في جدة

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    حالت أمانة مدينة جدة دون توزيع كميات من زيوت الطعام المغشوشة بعد أن داهمت بلدية الجنوب الفرعية وبمشاركة شرطة حي بحرة جنوب طريق الحرمين حوش به معمل لإعادة تصنيع وتعبئة الزيوت الغذائية، وحوشاً آخر به معمل لزيوت السيارات بدون تصريح نظامي ومخالف للاشتراطات البلدية.

وضبطت فرق البلدية حوشين بهما معملين لتصنيع وخياطة مراتب اسفنج بدون تصاريح نظامية ومخالفة للاشتراطات. وكذلك تم مداهمة وضبط عدة أحواش تم رصدها مسبقاً تستخدم لتخزين دبابات بدون تصاريح نظامية، ونتج عن تلك الجهود سحب وحجز ٧٩ دباباً صحراوياً وأربع سيارات نقل كانت جاهزة لتوزيع الزيوت الغذائية في صفائح معبأة وعدد من مكائن الخياطة.

وأغلقت هذه المواقع وضبط عدد من العمالة وسلموا للجهات المختصة، وما تزال الجهود مستمرة لمتابعة تلك المواقع وغيرها في نطاق البلديات الفرعية.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة سكان وزوار المحافظة وحفاظاً على الصحة العامة وعدم تشويه المنظر العام.

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