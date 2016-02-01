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محافظ الخرج يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً

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محافظ الخرج يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً محافظ الخرج يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً
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شبيلي آل مجدوع

الخرج - فادي المقرن

    يرعى محافظ الخرج شبيلي بن مجدوع آل مجدوع، اليوم الاثنين حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً والمتميزين سلوكياً على مستوى المحافظة للعام الدراسي 1435 / 1436 ه والذي تنظمه إدارة التعليم بالخرج، وذلك في قاعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية بالإدارة. وأوضحت الإدارة أن التكريم يشمل (92) طالباً من المتفوقين دراسياً،و(56) طالباً من المتميزين سلوكياً.

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