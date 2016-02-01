هيا آل حسين تحصد المركز الثاني بالرياضيات الذهنية في سان فرانسيسكو

في المشاركة الثانية للمملكة استطاعت هيا آل حسين الطفلة ذات ال14 ربيعاً والمتأهلة للمسابقة الدولية للرياضيات الذهنية "الخوارزمي الصغير" الحصول على المركز الثاني عالمياً في مدينة سان فرانسيسكو من بين 226 طالباً وطالبة من 16 دولة. كما حصلت على الميدالية البرونزية بمسابقة "F" والتي تعد أصعب أنواع الرياضيات الذهنية من بين 20 طالباً وطالبة.

وتتحدث الصغيرة هيا آل حسين عن نفسها وإنجازها المشرف قائلة: قررت دخول الخوارزمي الصغير حينما كنت في الصف الثالث ابتدائي، حيث كنت أحرص بعد خروجي من المدرسة ظهراً لأتدرب يومياً باستمرار خصوصاً قبل السفر للمسابقة بشهر او أكثر.

وأضافت: أجد متعة لا توصف في الرياضيات وخصوصاً حينما أقدم بلدي عالمياً، فكان واجباً وطنياً أن أرفع اسمه عالياً، لذلك ستكون الرياضيات بداية طريقي العلمي لأكون جراحة مخ وأعصاب.

وكانت آل حسين قد حصدت المركز الأول على مستوى المملكة لعام ٢٠١٥، ثم تأهلت للمسابقة العالمية في سان فرانسيسكو لتحصل على المركز الثاني عالمياً لفئتي العمرية، والميدالية البرونزية لمسابقة "F".