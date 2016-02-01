بالصور.. ممثلو الجالية المصرية بسويسرا يبحثون مع السفير "دعم السياحة"

عقد السفير ساهر حمزة، سفير مصر بسويسرا، مساء أمس الأحد اجتماعا، مع ممثلى الجالية المصرية لمناقشة الاوضاع وأهم المشاكل التى تواجههم.

وبحث أعضاء الجالية مع السفير، إيجاد آليات بين أعضاء الجالية والسفارة لدعم وتنشيط السياحة المصرية والمساهمة بشكل إيجابى فى هذا الملف بالإضافة لدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية لأعضاء الجالية.

وقال محمد خليل رئيس الجالية المصرية بزيورخ، لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء عقد بمنزل السفير المصر فى برن واستمر لمدة ثلاثة ساعات حضره 12 ممثلا عن الجالية المصرية بسويسرا وتم خلاله تكريم القنصل أبوبكر الاشرافى لانتهاء فترته بسويسرا بنهاية هذا الشهر و استقبال القنصل الجديد محمد فوده، كما حضر الوزير المفوض بالسفارة المصرية بسويسرا مجدى الدرينى.

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وأضاف خليل، أنه تم عرض بعض المشكلات والمقترحات على السفير ساهر حمزة، الذى أبدى تجاوبه، والسعى على حلها ومنها عودة رحلة مصر للطيران إلى زيورخ يوم السبت والتى ألغيت منذ فترة وتسهيل نقل جثامين المتوفين.

وأكد أن أعضاء الجالية يواجهون بيروقراطية وروتين لا يتوافق مع الظرف لإنهاء إجراء نقل جثمان أحد المتوفين إلى القاهرة لذلك تم عرض هذه المشكلة والمطالبة بتسهيل والإسراع بتلك الاجراءات.