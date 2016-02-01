أخبار عاجلة

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
برنامج القاهرة أبوظبي يفتح ملف أزمة تهديد إغلاق مدرسة الموهوبين رياضياً -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
فيديو| أبو ريدة: مجدي عبد الغني «رزل شوية».. ولا أحتاح لنائب -
الوكالة الرسمية: فرنسا تطرد حفيد مؤسس "الإخوان" إلى سويسرا -
القاهرة أبوظبي - فقرة التكتيك .. التحليل الفني لمباريات الأسبوع الـ 23 للدوري -
القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. ممثلو الجالية المصرية بسويسرا يبحثون مع السفير "دعم السياحة"

Google+ Print
بالصور.. ممثلو الجالية المصرية بسويسرا يبحثون مع السفير "دعم السياحة" بالصور.. ممثلو الجالية المصرية بسويسرا يبحثون مع السفير "دعم السياحة"
عقد السفير ساهر حمزة، سفير بسويسرا، مساء أمس الأحد اجتماعا، مع ممثلى الجالية المصرية لمناقشة الاوضاع وأهم المشاكل التى تواجههم.
>الجالية المصرية بسويسرا مع السفير (2)

وبحث أعضاء الجالية مع السفير، إيجاد آليات بين أعضاء الجالية والسفارة لدعم وتنشيط السياحة المصرية والمساهمة بشكل إيجابى فى هذا الملف بالإضافة لدعم الأنشطة الثقافية والاجتماعية لأعضاء الجالية.

الجالية المصرية بسويسرا مع السفير (3)

وقال محمد خليل رئيس الجالية المصرية بزيورخ، لـ"اليوم السابع"، إن اللقاء عقد بمنزل السفير المصر فى برن واستمر لمدة ثلاثة ساعات حضره 12 ممثلا عن الجالية المصرية بسويسرا وتم خلاله تكريم القنصل أبوبكر الاشرافى لانتهاء فترته بسويسرا بنهاية هذا الشهر و استقبال القنصل الجديد محمد فوده، كما حضر الوزير المفوض بالسفارة المصرية بسويسرا مجدى الدرينى.
>الجالية المصرية بسويسرا مع السفير (4)

وأضاف خليل، أنه تم عرض بعض المشكلات والمقترحات على السفير ساهر حمزة، الذى أبدى تجاوبه، والسعى على حلها ومنها عودة رحلة مصر للطيران إلى زيورخ يوم السبت والتى ألغيت منذ فترة وتسهيل نقل جثامين المتوفين.

وأكد أن أعضاء الجالية يواجهون بيروقراطية وروتين لا يتوافق مع الظرف لإنهاء إجراء نقل جثمان أحد المتوفين إلى القاهرة لذلك تم عرض هذه المشكلة والمطالبة بتسهيل والإسراع بتلك الاجراءات.

الجالية المصرية بسويسرا مع السفير (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة