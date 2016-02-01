غدا.. استئناف محاكمة هشام جنينة وصحفيين لاتهامهم بسب وزير العدل الأسبق

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد محمود، والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم ، غدا الثلاثاء ، نظر محاكمة الكاتب الصحفي مجدي سرحان، رئيس تحرير الوفد والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم، بتهمة سب وقذف وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد.

وكشفت تحقيقات المستشار وائل جمال، رئيس نيابة الاستئناف، عن أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تورط في جريمة السب والقذف لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد في موضوع صحفي تم نشره بجريدة الوفد بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضي في العدد رقم 8303 تحت عنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل"، والذي تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضي وزير العدل مبالغ بدون وجه حق بالمخالفة للقانون ونهب أموال الدولة حال عمله عضوا بمجلس إدارة شركة الاتصالات.

وباشر المستشار صلاح دياب، المحامي العام بنيابة استئناف القاهرة، التحقيق في البلاغ المقدم من وزير العدل يتهم المستشار هشام جنينه بسبه وقذفه، واستمع إلى شهادة عدد من الإعلاميين والصحفيين في الواقعة.