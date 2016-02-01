بوسى: أشارك قريبا فى حملة كبيرة مع الفنانين لدعم السياحة بالأقصر وشرم الشيخ

أبدت الفنانة بوسى، سعادة كبيرة للغاية لتواجدها بمدينة الأقصر عاصمة الحضارة المصرية الفرعونية، وبترحيب أهل المحافظة بها لدى وصولها للمشاركة بمهرجان السينما الأوروبية.

وقالت بوسى لـ"اليوم السابع"، إنها ستشارك قريبآ في حملة كبيرة مع نجوم الفن المصري لدعم قطاع السياحة بمدينتى الأقصر وشرم الشيخ، وذلك لعودة مصر لمصاف الدول السياحية العالمية من جديد.

وبشأن الفنان نور الشريف الذي فارقها منذ شهور قليلة، قالت النجمة بوسي: "أنا من غيره ولا حاجه ومقطوعة، لكن دايما بحس إنه معايا في كل مكان، ومعانا بأعماله وكيانه وبكل ما تركه من ميراث للسينما وحب الناس له هو الباقي في الدنيا لكونه احترم عمله ورسم مستقبل للجيل الحالى والسابق".

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