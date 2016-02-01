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مصطفى بكرى يطالب بإعادة هيكلة "ماسبيرو" بما لا يضر عمل الاتحاد

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مصطفى بكرى يطالب بإعادة هيكلة "ماسبيرو" بما لا يضر عمل الاتحاد مصطفى بكرى يطالب بإعادة هيكلة "ماسبيرو" بما لا يضر عمل الاتحاد
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يسعى لدعم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مضيفا:"لو كنا سنفتح هذا الملف تحت قبة البرلمان فالدعم سيكون للاتحاد خلال الفترة القادمة بما يحقق أداء قوى، فوسائل الإعلام الرسمية قضية أمن قومي للبلاد".

وشدد مصطفى بكرى، لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إعادة هيكلة ماسبيرو بما لا يضر عمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لافتا إلى أن هناك أكثر من 34 ألف عامل وموظف فى الهيئة لا يعمل منهم سوى 6 آلاف فقط، والعاملون فى المراكز التلفزيونية بالالآف من إسكندرية لأسوان ولابد من النظر فى عمل هذا الجهاز خاصة بعد اعتماد قانون المجلس الوطنى للإعلام".

وطالب عضو مجلس النواب، بطرح الأمر للنقاش فى البرلمان وتحت عين المجلس ليؤدى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل أفضل ويزيح من على كاهل قيادات ماسبيرو كثيرا من المشكلات.
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