بالصور.. أهالى مدينة إسنا ينقذون 53 قبطيا بعد تصادم أتوبيسهم بمقطورة

فى مشهد بطولى لأهالى مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، نجح المواطنين فى إنقاذ 53 مواطنا من الموت المحقق، حيث اصطدم أتوبيس سياحى يحمل بداخله فوج سياحة داخلية قبطى يقوم بزيارة الكنائس والأديرة بمحافظتى الأقصر وأسوان، بمقطورة قصب السكر بالقرب من كوبرى الطوايع بإسنا، وذلك لدى توجههم لدير الشهداء.

وعقب التصادم ، انزلق الأتوبيس فى "تكاسى" ترعة بالقرب من كوبرى الطوايع وكاد يسقط داخلها، إلا أن الأهالى بمدينة إسنا توجهوا على الفور لمنطقة الحادث وأخرجوا جميع الركاب من داخله بالمجهودات الفردية ولم يصاب أى راكب بأذى جراء الحادث.

البداية كانت بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر بلاغاً من غرفة النجدة يفيد بإصطدام أتوبيس سياحى يقل 53 مواطن قبطى يقومون بجولة على الكنائس والأديرة بمدينة إسنا بمقطوة تحمل قصب السكر، وانزلق الاتوبيس فى تكاسى ترعة بالقرب من كوبرى الطوايع، فامر على الفور بتحرك قوة أمنية ورجال الإسعاف والحماية المدنية لموقع الحادث.

فانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة مدينة إسنا ورجل مجلس المدينة، و10 سيارات إسعاف للوقوف على ملابسات الواقعة، وتبين أن رجال مدينة إسنا نجحوا بالفعل فى إنقاذ جميع الركاب داخل الأتوبيس، دون أية إصابات أو وفيات.

وبإجراء المعاينة والفحص المبدئى للأتوبيس تبين أنه يحمل أرقام "3463" يستقله 53 مواطن قبطى قادمون من العاصمة فى رحلة دينية للقيام بجولات فى كنائس وأديرة محافظات صعيد مصر، واصطدم به لدى سيره متجهاً إلى كنيسة أم دولاجى بشارع البحر خلف مجلس مدينة إسنا، فانحرف عن مسارة وكاد سقط فى ترعة اسنا إلا أن العناية الآلهية أنقذت جميع الركاب وبطولة أهالى مدينة إسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل جميع الركاب إلى كنيسة أم دولاجى للمبيت بها لإستكمال رحلتهم صباح الغد.



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