المجالس البلدية في المدن والمحافظات تتحول إلى ورش عمل دائمة

بدأ أعضاء المجالس البلدية في المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية في رسم خارطة الطريق لعمل المجالس خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المحافظات نشاطاً لافتاً للمجالس من خلال تخصيص أرقام هاتفية للتواصل مع المواطنين أو حسابات في وسائل التواصل الإجتماعي.

يأتي هذا في وقت انطلقت فيه اجتماعات المجالس بتشكيل لجانها العاملة بعد تسمية رؤسائها ونوابهم.

جدة

بدأ المجلس البلدي بجدة اولى اجتماعات لجانه السبع باجتماع اللجنة التحضيرية أمس بمقر المجلس ببيت البلد برئاسة رئيس المجلس م. عبدالمجيد البطاطي وأعضاء اللجنة.

واوضح عضو لجنة العلاقات العامة والاعلام والشراكات عضو اللجنة التحضيرية بالمجلس سعيد الزهراني أن اللجنة ناقشت مهام اللجنة التحضيرية وآلية العمل كما تم التطرق الى آليات العمل في اللجان المشكلة في المجلس وكيفية التواصل مع الادارات والاقسام المناظرة لها في امانة جدة.

البدائع

زار رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة البدائع مشعل الحربي بعض الجهات الحكومية بالمحافظة.

وشملت الزيارة محافظ البدائع عبدالرحمن السديس، الذي أكد على الدور الكبير الذي يلعبه المجلس البلدي، وتمنى لهم التوفيق والعمل على مصلحة المواطنين والمحافظة.

كما شملت الزيارة مدير شرطة المحافظة، المرور، الدفاع المدني، فرعي الزراعة والمياه، وتمت مناقشة سبل التعاون بين هذه القطاعات والمجلس البلدي، إضافة الى مناقشة بعض المواضيع من أهمها أخطار السيول وكذلك وضع الحواجز الأمنية للمتنزهات بالمحافظة.

النماص

ناقش المجلس البلدي الجديد بمحافظة النماص في أولى جلساته الميزانية المعتمدة لبلدية محفظة النماص خلال العام المالي الحالي.

كما ناقش المجلس برئاسة رئيس المجلس محسن بن سعد البكري، وبحضور رئيس البلدية م. أحمد بن محمد العسيري، وأعضاء المجلس، آلية عمل المجلس القادمة، وتشكيل لجان المجلس، كما ناقش بعض الرؤى التي قدمها أعضاء المجلس، إضافة إلى مقترحات الأعضاء التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

تمير

عقد المجلس البلدي لبلدية تمير في دورته الثالثة اجتماعه برئاسة رئيس المجلس محمد بن عبدالله الفيصل، وحضور جميع الأعضاء حيث رحب رئيس المجلس بجميع الأعضاء وحثهم على التعاون من خلال التواصل مع المواطنين وتقبل الآراء، والمقترحات التي من شأنها أن تخدم المصلحة العامة، والعمل بروح الفريق الواحد مع البلدية لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه البلدية، وخلال الاجتماع تم مناقشة نظام المجالس البلدية، ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والطلبات المقدمة من المواطنين.

وأوصى أعضاء المجلس بإعادة تأهيل الحديقة المجاورة لمركز الهلال الأحمر، وتشغيل شلال مدخل تمير، وشلال حي العزيزية بشكل جزئي في أوقات محددة ترشيدا لاستخدام المياه، بالإضافة إلى إنشاء موقع للمجلس البلدي على تويتر لعرض أخبار المجلس وإنجازاته، واستقبال آراء واقتراحات المواطنين على الواتس آب، كما تم تحديد مواعيد اجتماعات المجلس الدورية للمجلس للعام المالي 1437/1438ه.

فرسان

ناقش المجلس بلدي فرسان في جلسته الثانية بعد اختيار رئيسه المجلس عبد المنعم عباس، ونائبه أسامه نجاش وبحضور كافة الأعضاء ميزانية البلدية المعتمدة للعام المالي الحالي.

واستعرض رئيس بلدية فرسان وعضو المجلس عبد العزيز الشعبي ما ورد بالميزانية، فيما استعرض تفاصيل بنود الميزانية وشرحها مدير الشؤون المالية بالبلدية حسام باسودان.

من جهة أخرى، استقبل محافظ فرسان حسين الدعجاني رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية فرسان. وتطرق الدعجاني لأهمية دور المجلس البلدي بالمحافظة من خلال الالتقاء بالمواطنين والنزول للميدان لمتابعة المشروعات البلدية وما يطلبه المواطن من خدمات بلدية.

رنية

تفقد رئيس واعضاء المجلس البلدي بمحافظة رنية مشروعات مركز العفيرية.

وقال رئيس المجلس سليمان بن ناصر الدخيل: أن زيارة مركز العفيرية على بعد160كم عن رنية للوقوف على عدد من المشروعات المتعثرة والطرق المتهالكة والتنظيمات العشوائية، ومنها سوق المواشي المتهالك والذي تساقطت اسواره بفعل التعثر والنسيان منذ سنين، وكذلك الكشف عن مكتب بلدية العفيرية مغلقة الابواب، وكذلك الوقوف على مغسلة الموتى.

وقد التقى الاعضاء رئيس مركز العفيرية عبدالله بن سجدي المرشدي واستقبلهم برفقة عدد من الاهالي المتواجدين بالمركز ليتقدموا بطلباتهم.

من جانب آخر، استقبل محافظ رنية عبدالله محمد العثيمين في مكتبه بالمحافظة رئيس ونائب واعضاء المجلس البلدي بمحافظة رنية.

واستعرض الأعضاء بيان وخطة المجلس بالمحافظة وفق الصلاحيات الممنوحة لهم وماسيطرحونه من افكار جديدة تهم ابناء المحافظة.

روضة سدير

عقد المجلس البلدي لبلدية روضة سدير جلسته الثانية برئاسة رئيس المجلس فارس عبدالرحمن الفارس.

وقد تم خلال الجلسة تحديد لجان المجلس وتوزيع ألاعضاء على اللجان التي تهدف لمراقبة ومتابعة وتطوير مشروعات وخدمات البلدية، كما تم خلال الجلسة مناقشة بعض المقترحات والمطالب المقدمة من قبل المواطنين والتي تسهم في تطوير المرافق العامة.

هذا وقد قام اعضاء المجلس بزيارة لرئيس مركز روضة سدير خالد عبدالله الماضي تمت خلالها مناقشة بعض الامور الخاصة بالمجلس البلدي والتعاون بين المجلس والمركز.