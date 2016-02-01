«داعش» واجهة لاستهداف المملكة.. ولم نعلن حالة طوارئ للقضاء على الإرهاب

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الإرهابي يوسف السليمان، منفذ تفجير مسجد طوارئ عسير شوال الماضي له علاقة مع الخليتين اللتين تم ضبطهما في حي الفلاح بالرياض، واستراحة محافظة ضرماء، مبيناً أنه تدرب على لبس الحزام الناسف بضرماء ثم نقل بواسطة فهد الحربي لينظم إلى خلية عسير التي يقودها المطلوب سعيد الشهراني عم الجندي الخائن صلاح الشهراني الذي مكن الإرهابي من الدخول للمسجد وتنفيذ العمل الإجرامي.

الجندي «الخائن» سيحال إلى القضاء التنظيمات الإرهابية تسعى لتجنيد المرأة

وقال التركي في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس أن الجندي الخائن حاول التستر وسيصنف ضمن الإرهابيين ويقدم للقضاء لينال جزاءه.

وكشف التركي إلى أن التسعة المشاركين في الحادثة الذين أعلن عنهم أمس أحدهم ضمن قائمة ال16.

وبين التركي أن القاعدة سابقاً وداعش حالياً حرصت على استغلال المرأة إما لجمع الأموال من الأوساط النسائية أو للتستر في التنقل.

وأشاد التركي بعمل رجال الأمن موضحاً أن المملكة لم تعلن حالة طوارئ للقضاء على الإرهاب.

وكشف التركي تلقي الرقم المخصص للبلاغات (990)، 180 اتصالا إيجابيا شهريا.

وأكد أن معظم العمليات الإرهابية جاءت بتعليمات من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أن هذا التنظيم ماهو إلا واجهة لاستهداف المملكة.