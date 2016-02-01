متوسطة اليرموك تكرم الشهيد الممتن.. وزملاؤه ينعونه

كرمت متوسطة اليرموك في حي النزهة بالمبرز في محافظة الأحساء صباح أمس الأحد طالبها محمد فؤاد الممتن الذي استشهد مع والده في حادثة حي محاسن الإرهابية خلال صلاة الجمعة الماضية.

وخصصت المدرسة الإذاعة المدرسية في اصطفافها الصباحي في أول يوم دراسي عقب الحادثة للحديث عن أهمية اللحمة الوطنية ودور المواطن في مساندة رجال الأمن لحفظ أمن وطننا الغالي.

وتحدث وليد المحيطيب مدير المدرسة، وعلي السروج المرشد الطلابي، في الإذاعة عن اللحمة الوطنية التي تجمع أبناء وطننا بمختلف مشاربه، كما أشادوا بالدور الكبير الذي تقوم به الجهات الأمنية لحفظ واستتباب الأمن.

وأشاد مدير المدرسة وبقية المعلمين بالطالب محمد الممتن الذي كان مثالاً للأخلاق والمشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة، كما أثنوا على أخلاقه وعلاقته بمعلميه وزملائه التلاميذ.

وشدد الجميع على أن هذه الأحداث تزيد من تماسك الشعب بالقيادة وتقربهم أكثر فأكثر، وابتهل الجميع إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يتقبله عنده شهيداً، وأن يغفر لوالده وأن يمن على والدته وبقية أفراد أسرته بالصبر والسلوان.

ولم يتمالك زملاء الشهيد محمد أنفسهم، وأجهش عدد منهم بالبكاء وراحوا يتذكرون كثيراً من سماته وهدوئه وعلاقتهم به، ويكثرون الدعاء له بالرحمة والمغفرة، فيما وضعت أكاليل من الورود على طاولته، كما وضعت صورته على باب الفصل الذي يدرس فيه، وحمل زملاؤه لوحة نعي لزميلهم في تعبير عفوي وصادق عن محبتهم لزميلهم.