سعيد حارب: حمدان بن محمد رياضي متميز قاد الرياضة إلى العالمية

أكد سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، نموذج يحتذى به في الرياضة، وسموه رياضي متميز ومتألق، وقال: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لا يرضى إلا بالمركز الأول وهو أفضل مثال يقتدي به شبابنا ورياضيونا ويجب أن نتعلم منه المثابرة والحرص على رفع علم الإمارات عالياً في جميع المحافل الدولية وغرس فينا القناعة أن الإنسان قادر على تحقيق الإنجازات مهما كانت صعبة، والنتائج التي حققها سموه تشهد بذلك.

وهنأ أمين عام مجلس دبي الرياضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة ذكرى توليه ولاية العهد في دبي، مشيداً بدعم سموه للرياضة بمختلف أنواعها الفردية والجماعية، والألعاب التراثية والرياضات الجوية والبحرية، وقال: سموه سرّ نجاحنا في كل الفعاليات التي استضفناها في دبي بفضل دعمه اللامحدود ومتابعته لكل التفاصيل الدقيقة وحضوره الميداني، وبفضله أصبحت دبي ماركة عالمية في تنظيم البطولات الكبرى، وكل الاتحادات الدولية تشهد بهذه المكانة.

وصرح أمين عام مجلس دبي الرياضي بأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قاد دبي لتكون عاصمة للرياضة في المنطقة والعـالم بفضل البطولات العالمية المميزة والفعاليات الرياضية المنوعة التي تستضيفها على مدار العام، والتي يبلغ عددها سنوياً إلى أكثر من 400 حدث، مثمناً اهتمامه لرياضة ذوي الإعاقة والمرأة باعتبارهم من المكونات الأساسية في المجتمع، وقال: لقد حققت الرياضة في دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات هائلة وبلغت مكانة عالمية مرموقة بفضل دعم القيادة الرشيدة التي وضعت الرياضة في مقدمة الأولويات، ولم تكتف القيادة بالدعم بل كانت القدوة في الميدان لأبناء الشعب والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.