مطر الطاير: حمدان بن محمد تعلم فنون القيادة في مدرسة محمد بن راشد

قال مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مجلس إدارة ومنتسبي مجلس دبي الرياضي، نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لتسلمه ولاية العهد في إمارة دبي، ونجدد العهد للقيادة الرشيدة على البقاء جنوداً أوفياء لحماية الوطن ودوام رفعته والمحافظة على مكتسباته».

وأضاف: تعلّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مهارات القيادة في مدرسة والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسار على نهجه في سبيل تعزيز مكتسبات الوطن وبناء الأجيال للمستقبل، وجعل الشعب أسعد شعوب الأرض؛ وقد قاد سموه العمل في جميع المجالات لتحقيق الأهداف السامية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال: تشرف مجلس دبي الرياضي برئاسة سموه للمجلس منذ التأسيس وقيادته العمل ورسم ملامح المستقبل المنشود للقطاع الرياضي، فكانت توجيهات سموه منهاج عمل لنا، وحقق القطاع الرياضي مكاسب عديدة في جميع المجالات، جعلت الرياضة تحتل مكان الصدارة إقليمياً وحتى دولياً.

وختم الطاير بالقول: يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الشباب هم مستقبل هذا الوطن، ويوجه دائماً بمنحهم الفرصة لقيادة العمل، وقد ترجم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال سنوات ولاية العهد، توجيهات والده إلى أفعال وإنجازات كبيرة، وسار على النهج الذي رسمه والده في تمكين الشباب من خلال العديد من المبادرات، ومن بينها برنامج حمدان بن محمد لإعداد القيادات الرياضية.